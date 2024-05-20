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تكليف النائب الأول لإبراهيم رئيسي رسميًا بأداء مهام الرئيس

01:05 م الإثنين 20 مايو 2024

علي خامنئي

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كلف المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر رسميًا بتولي مهام الرئيس .

وقال خامنئي، إنه يتعين على مخبر ورئيسي السلطة القضائية والبرلمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس جديد في خلال 50 يومًا.

كما تقرر خلال اجتماع مجلس الحكومة تكليف علي باقري بأداء مهام وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وقالت لجنة صيانة الدستور إنه سيتم انتخاب رئيس جديد خلفًا لرئيسي خلال 50 يومًا، مشيرة إلى تولي مخبر للمهام التنفيذية خلال تلك الفترة.

علي خامنئي محمد مخبر حسين أمير عبداللهيان
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