بعد وصولها لمروحية الرئيس الإيراني.. ما هي مواصفات المسيرة التركية أقينجي؟

(مصراوي)

بعد أكثر من 18 ساعة من البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي قيل إنها "اضطرت لهبوط صعب" بسبب سوء الأحوال الجوية، عثرت طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار أقينجي" على حطام المروحية وسط المناطق الوعرة في محافظة أذربيجيان الشرقية بإيران.

منذ اللحظات الأولى للحادث، كثفت فرق الإنقاذ الإيرانية عمليات البحث وتمشيط المنطقة بحثًا عن الرئيس ومرافقيه، في عملية تعذر خلالها تحديد موقع الطائرة، نظرًا للضباب الذي غطى المنطقة.

رغم امتلاك إيران طائرات مسيرة للاستطلاع، إلا أنها طلبت من تركيا المساعدة في البحث عن مروحية رئيسها، وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بطلب طهران من أنقرة الاستعانة بمسيرة لديها قدرات للرؤية الليلية والحرارية.

بعد وصول مسيرة تركية من طراز "أقينجي" ومروحية تركية، صباح اليوم الاثنين، أعلنت إيران حصولها على إحداثيات المروحية التي رصدتها المسيرة التركية.

ما هي المسيرة التركية أقينجي؟

هي مسيرة من تصنيع شركة "بايكار" وتعد واحدة من الطائرات المسيرة الاستراتيجية وتستخدم لمهام المراقبة والبحث الليلي لتزويدها بأنظمة رؤية ليلية وحرارية، ويمكنها حمل حمولات متنوعة، ومزودة بكاميرا 360 درجة توفر رؤية بانورامية كاملة.

وتمتلك المسرة أنظمة ذكاء اصطناعي مزدوجة تدعم معالجة الإشارات ودمج المستشعرات وإدراك الموقف في الوقت الفعلي، وتحمل أنظمة دعم إلكتروني، وأنظمة اتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، ورادار جو-جو، ورادار تجنب الاصطدام.

تستطيع المسرة التحليق على ارتفاع يصل إلى 45 ألف قدم ولمدة 24 ساعة متواصلة، ومزودة بنظام تحليق مستقل، ومزودة بنظام للإقلاع والهبوط التلقائي دون الحاجة للدعم الأرضي، وتصل سرعتها إلى 370 كيلومترًا في الساعة.

يمكنها حمل شحنات تصل إلى 1.5 طن، وتستخدم في مهمات الهجوم جو أرض وجو جو، وقادرة على حمل عدة أنواع من الذخائر مثل: "الذخيرة الذكية الصغيرة MAM-L، والذخيرة الذكية الصغيرة MAM-C، وصاروخ Cirit، وصاروخ L-UMTAS، والذخيرة الذكية الصغيرة Bozok، والقنابل الموجهة MK-81، MK-82، MK-83 (JDAM)، والقنبلة الموجهة بمساعدة الأجنحة MK-82، وصواريخ جو-جو Gokdogan وBozdogan، وصاروخ كروز SOM-A".