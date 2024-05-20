مسؤول إيراني: سيتم عرض جثمان الرئيس الإيراني على الطب الشرعي

(مصراوي)

قال مدير الشؤون السياسية بمحافظة أذربيجان الشرقية، اليوم الاثنين، إنه سيتم عرض جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه على الطب الشرعي.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، من بين مرافقي الرئيس إضافة إلى محافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جامع تبريز.

وأعلن التلفزيون الإيراني اليوم الاثنين عن وفاة رئيسي وجميع الوفد المرافق له عقب العثور على حطام طائرتهم في منطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقال الهلال الأحمر الإيراني، إنه سيتم نقل جثامين الرئيس الإيراني والوفد المرافق له إلى مدينة تبريز.