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المرشد الإيراني ينعي إبراهيم رئيسي

11:34 ص الإثنين 20 مايو 2024

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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(مصراوي)

نعى المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في حادث تحطم الطائرة التي سقطت.

وأعلنت السلطات الإيرانية، في وقت سابق اليوم وفاة الرئيس الإيراني وجميع الوفد المرافق له، بعد تحطم طائرتهم بينما كانوا في رحلة إلى إلى محافظة أذربيجان الشرقية.

وتم العثور على حطام الطائرة في غابات ديزمار الواقعة بمنطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت لجنة صيانة الدستور، إن انتخاب رئيس جديد سيتم خلال مدة أقل من 50 يومًا، وسيتولى نائب الرئيس مهام الرئيس خلال تلك المدة.

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