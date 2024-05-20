بوتين ينعي الرئيس الإيراني: مساهمته معنا لا تقدر بثمن

(مصراوي)

نعى القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي جراء وفاته في حادث تحطم طائرة.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني، قائلًا إن رئيسي "قدم مساهمة لا تقدر بثمن في تطوير العلاقات الروسية الإيرانية".

وأعلنت إيران، في وقت سابق اليوم وفاة الرئيس الإيراني وجميع الوفد المرافق له من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان بينما كانوا في طريقهم إلى محافظة أذربيجان.

واستمرت جهود الإنقاذ للعثور على حطام طائرة الرئيس التي كانت تحلق وسط سرب من الطائرات منذ أمس الأحد، إلى أن تم العثور عليها اليوم.

وقال الهلال الأحمر الإيراني، إنه سيتم نقل جثامين الرئيس الإيراني وجميع الوفد المرافق له إلى مدينة تبريز.