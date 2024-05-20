إعلان

BBC

الاتحاد الأوروبي يرسل تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم مروحية

11:04 ص الإثنين 20 مايو 2024

السيد إبراهيم رئيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بروكسل - (د ب ا)

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن تعازيه بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وكتب ميشال منشور عبر منصة " إكس" " الاتحاد الأوروبي يعرب عن خالص تعازيه في مقتل الرئيس رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان، بالإضافة إلى عدد من أعضاء وفدهما وطاقم عمل المروحية".

وأضاف" نصلي من أجل أسر الضحايا".

وكان رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان ضمن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم المروحية في منطقة جبلية بشمال غرب إيران خلال الطقس السيئ أمس الأحد.

إبراهيم رئيسي الاتحاد الأوروبي وفاة الرئيس الإيراني طائرة الرئيس الإيراني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بوتين ينعي الرئيس الإيراني: مساهمته معنا لا تقدر بثمن

إعلان

إعلان