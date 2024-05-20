الاتحاد الأوروبي يرسل تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني في حادث تحطم مروحية

بروكسل - (د ب ا)

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عن تعازيه بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية.

وكتب ميشال منشور عبر منصة " إكس" " الاتحاد الأوروبي يعرب عن خالص تعازيه في مقتل الرئيس رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان، بالإضافة إلى عدد من أعضاء وفدهما وطاقم عمل المروحية".

وأضاف" نصلي من أجل أسر الضحايا".

وكان رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان ضمن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في حادث تحطم المروحية في منطقة جبلية بشمال غرب إيران خلال الطقس السيئ أمس الأحد.