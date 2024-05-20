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BBC

حزب الله ينعي الرئيس الإيراني ويصفه بـ "الأخ الكبير والسند القوي"

10:59 ص الإثنين 20 مايو 2024

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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بيروت - (د ب أ)

نعى حزب الله اللبناني، اليوم الإثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين لقوا حتفهم إثر تحطم مروحية ، ووصفه بـ "الأخ الكبيرً والسند القوي".

وفي بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام"، تقدم حزب الله بـ "أحر التعازي ومشاعر المواساة بفقدهم" ، موجها التعزية للمرشد الإيراني علي خامنئي وللمراجع الدينية ومسؤولي الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني، وكذلك إلى مسلمي وأحرار العالم.

وأضاف :"لقد عرفنا الرئيس الشهيد عن قرب منذ زمن طويل فكان أخا كبيرا وسندا قويا ومدافعا صلبا عن قضايانا وقضايا الأمة وفي مقدمها القدس وفلسطين وحامياً لحركات المقاومة ومجاهديها في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها، كما كان خادماً مخلصاً وصادقاً لشعب إيران العزيز ونظام الجمهورية الإسلامية الشامخ، وعضداً وفياً لسماحة الإمام القائد دام ظله، كما كان أملاً كبيراً لكل المضطهدين والمظلومين".

وأشار إلى أن "الشهيد حسين أمير عبداللهيان في جميع مواقع المسؤولية وآخرها في وزارة الخارجية، كان الوزير الحاضر النشيط والمضحي وحامل الراية في جميع المحافل السياسية والدبلوماسية في العالم والمحب لحركات المقاومة والمتفاني في نصرتها ودعمها".

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