الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة

دمشق - ( د ب أ )

قدّم الرئيس السوري بشار الأسد ، اليوم الإثنين ، تعازيه إلى المرشد الإيراني علي خامنئي وللحكومة والشعب الإيراني بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

وأكّد الأسد ، في رسالة تعزية أوردتها الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا) ، على تضامن سوريا مع إيران ومع عائلات الراحل ورفاقه، معرباً عن "بالغ الأسف والمواساة لهذا الحادث الأليم والفقد الكبير الذي نجم عنه".

وقال الأسد إن "إخلاص الرئيس رئيسي في عمله وأداء مسؤولياته حمله إلى محافظة أذربيجان الشرقية لافتتاح مشروع حيوي لبلاده ليرتقي شهيداً فداء الواجب".

وأضاف :"لقد عملنا مع الرئيس الراحل كي تبقى العلاقات الاستراتيجية التي تربط سوريا وإيران مزدهرة على الدوام ونحن سنبقى نذكر زيارته إلى سوريا محطة مهمة في هذا المسار، وكل الرؤى والأفكار التي طرحها لإغناء العلاقات بكل ما يفيد الشعبين السوري والإيراني".