الرئاسة الإيرانية تنعي إبراهيم رئيسي وعبداللهيان

(مصراوي)

نعت الرئاسة الإيرانية، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وكافة مرافقيه عقب مقتلهم في حادث تحطم مروحية.

كما نعت الحكومة الإيرانية، رئيسي وكافة مرافقيه وكان من بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

وقالت الحكومة الإيرانية، إن وفاة رئيسي لن تؤثر على إدارة البلاد، مؤكدة على استمرار مسار إبراهيم رئيسي.

وتعقد الحكومة الإيرانية اجتماعًا طارئًا، بحضور نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر ورئيسي البرلمان والسلطة القضائية.

وأفادت لجنة صيانة الدستور، أن انتخاب رئيس جديد سيتم خلال 50 يومًا.