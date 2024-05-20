الحكومة الايرانية: الرئيس أفدى الشعب بنفسه ولن يحدث خللاً في إدارة شؤون البلاد

طهران - (د ب أ)

أصدرت الحكومة الايرانية، التي عقدت اجتماعًا طارئا صباح اليوم الاثنين بعد التأكد من وفاة الرئيس ابراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحيته، بيانا جاء فيه أن "الرئيس الشهيد قد أوفى بالعهد وأفتدى الشعب بنفسه، وبرحيله سوف لن يحدث أي خلل في إدارة شؤون البلاد".

وجاء في نص بيان الحكومة الإيرانية الذي نقلته وكالة أنباء "فارس" الايرانية: "في الذكرى العطرة لميلاد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، عرجت الروح السامية لخادم الشعب الايراني، خادم الامام الرضا عليه السلام. آية الله السيد إبراهيم رئيسي، الرئيس الشعبي المحبوب، الى السماء".

وأضاف البيان: "إن رئيس الجمهورية الشهيد الذي لم يعرف الكلل والتعب ونذر نفسه في سبيل إعلاء شأن الوطن وخدمة الشعب الايراني العظيم، قد ثبت على العهد وأفدى الشعب بنفسه. وتتقدم حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية بتعازيها في حادث تحطم المروحية المؤلم وعروج ارواح رئيس الجمهورية المحبوب والخادم للشعب آية الله السيد ابراهيم رئيسي ومرافقيه الدكتور حسين امير عبداللهيان وزير الخارجية الجهادي، وحجة الاسلام والمسلمين آل هاشم امام جمعة تبريز، والدكتور مالك رحمتي محافظ آذربايجان شرقي، وبقية المرافقين، إلى مولانا الامام صاحب العصر والزمان وسماحة قائد الثورة الاسلامية المعظم والشعب الايراني الشريف".

وجاء في البيان، أن الحكومة الايرانية "تطمئن الشعب الايراني الوفي والعزيز بأن درب العطاء والخدمة هو مستمر ومتواصل تأسيا بنهج بطل شعبنا الذي لم يعرف التعب، الرئيس البطل وخادم الشعب والرفيق الوفي لسماحة قائد الثورة الاسلامية، الرئيس الشهيد آية الله السيد ابراهيم رئيسي، وبعون الله تعالى ومواكبة شعبنا الكريم سوف لن يحدث أي خلل في الادارة الجهادية للبلاد."