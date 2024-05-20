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مجلس الوزراء الإيراني يعقد اجتماعا عاجلًا بعد وفاة الرئيس بالطائرة المنكوبة

07:59 ص الإثنين 20 مايو 2024

إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني

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أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، أن مجلس الوزراء الإيراني عقد اجتماعا عاجلا بعد تأكيد نبأ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسن آل نهيان وعدد من المسؤولين الآخرين المرافقين للرئيس على متن الطائرة.

وحسب وكالة تسنيم، فإن الاجتماع جاء لبحث التفاصيل الحاصة بالجنازة وبعض الأمور الرسمية الأخرى.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل جميع من كانوا على الطائرة المنكوبة، وأبرزهم الرئيس الإيراني ووزير خارجيته.

نقلت وكالة مهر للأنباء عن نائب الرئيس الإيراني قوله إن الرئيس الإيراني ووزير الخاجية وعدد من المسؤولين قد لقوا حتفهم بالطائرة المنكوبة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن قائد الجيش في مدبنة أذربيجان الشرقية التي وقع بها حادث تحطم الطائرة المنكوبة، إن بعض جثث ركاب طائرة الرئيس محترقة ولا يمكن التعرف عليها.

ومن جانبها أكدت وكالة مهر للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفاة الرئيس إبراهيم رئيس ووزير الخارجية على متن الطائرة المنكوبة بعد العثور على حطامها.

وأكدت شبكة الإمامة الإعلامية التابعة لمجلس سياسات جمعة الأئمة، وفاة رئيسي ورفاقة ومن بينهم محمد الهاشم ممثل خامنئي في محافظة أذربيجان الشرقية.

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