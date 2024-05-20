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إعلام إيراني: جثث ركاب طائرة الرئيس محترقة ولا يمكن التعرف عليها

07:12 ص الإثنين 20 مايو 2024

الرئيس الإيراني

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نقلت وسائل إعلام إيرانية، عن قائد الجيش في مدبنة أذربيجان الشرقية التي وقع بها حادث تحطم الطائرة المنكوبة، إن جثث ركاب طائرة الرئيس محترقة ولا يمكن التعرف عليها.

ومن جانبها أكدت وكالة مهر للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفاة الرئيس إبراهيم رئيس ووزير الخارجية على متن الطائرة المنكوبة بعد العثور على حطامها.

وأكدت شبكة الإمامة الإعلامية التابعة لمجلس سياسات جمعة الأئمة، وفاة رئيسي ورفاقة ومن بينهم محمد الهاشم ممثل خامنئي في محافظة أذربيجان الشرقية.

التلفزيون الرسمي الإيراني يكشف عن مصير الرئيس وركاب الطائرة المنكوبة

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، أكد على أنه لا يوجد أي علامة حياة في حطام طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي المنكوبة.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، فإن مقاطع الفيديو التي قد وصل إليها رجال الإنقاذ تقول أن جثث ركاب الطائرة الرئاسية المنكوبة باردة وأنهم بلا حياة خاصة وأن المقصورة احترقت بالكامل.

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