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الإعلام الإيراني يعلن وفاة الرئيس ووزير الخارجية بالطائرة المنكوبة

07:02 ص الإثنين 20 مايو 2024

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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وكالات:

أكدت وكالة مهر للأنباء التابعة للحرس الثوري الإيراني، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية على متن الطائرة المنكوبة بعد العثور على حطامها.

وأكدت شبكة الإمامة الإعلامية التابعة لمجلس سياسات جمعة الأئمة، وفاة رئيسي ورفاقة ومن بينهم محمد الهاشم ممثل خامنئي في محافظة أذربيجان الشرقية.

وتعد المنطقة التي وقع فيها حادث تحطم مروحية الرئيس، من المناطق الجبلية الصعبة ولها ظروف جغرافية خاصة.

وهي منطقة مليئة بأشجار الغابات. وتتمتع المنطقة بالمنخفضات والمرتفعات والوديان والأسوار الحجرية.

وأثرت الظروف الجوية والأمطار ووجود الضباب وانخفاض مستوى الرؤية على عملية البحث. وتقوم الفرق المختصة بالبحث في المنطقة.

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