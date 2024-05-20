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مسؤول إيراني: طائرة الرئيس احترقت بالكامل.. وفرص بقائهم على الحياة ضعيفة

06:58 ص الإثنين 20 مايو 2024

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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وكالات:

قال مسؤول إيراني، إن التوقعات ببقاء الرئيس إبراهيم رئيسي على قيد الحياة ضئيلة.

وأضاف المسؤول الإيراني: "للأسف جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح في حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني"، لافتا إلى أن طائرة الرئيس الإيراني احترقت بالكامل في حادث التحطم، وفقا لرويترز.

وقال قائد فيلق جيش محافظة أذربيجان الشرقية، إن عملية البحث واعتراض موقع حطام مروحية الرئيس تمت بطائرات مسيرة إيرانية.

من جهته، قال قائد فيلق عاشوراء في الحرس الثوري لوكالة تسنيم : "سنصل إلى المروحية بعد دقائق قليلة ولا يمكن حتى الآن تأكيد أي شيء حول مصير المروحية وركابها.

وتعد المنطقة التي وقع فيها حادث تحطم مروحية الرئيس، من المناطق الجبلية الصعبة ولها ظروف جغرافية خاصة.

وهي منطقة مليئة بأشجار الغابات. وتتمتع المنطقة بالمنخفضات والمرتفعات والوديان والأسوار الحجرية.

وأثرت الظروف الجوية والأمطار ووجود الضباب وانخفاض مستوى الرؤية على عملية البحث. وتقوم الفرق المختصة بالبحث في المنطقة.

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