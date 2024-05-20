على بٌعد 3 كيلو من شمال غرب إيران والوصول 30 دقيقة.. ماذا اكتشفت الطائرة التركية؟

وكالات:

قالت وكالة أنباء ألاناضول، إن الطائرة التركية المسيرة "أقينجي" تمكنت من تحديد مصدر الحرارة المشتبه بها من حطام المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في شمال غرب إيران.

وأضافت الوكالة، أن الفريق التركي قام بإرسال الإحداثيات إلى السلطات الإيرانية للتوجه إلى عين المكان.

وقالت وكالة إرنا للإنباء: "تم اكتشاف إحداثيات النقاط الساخنة لتحطم طائرة الرئيس الإيراني وسط غابة جبلية على بعد 3 كيلومترات قرب قرية تسمى توال شمال غرب إيران."

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أنه تم تقييم صور المسيرة التركية ومن المتوقع الوصول للمكان الذي أعلنته خلال نصف ساعة.

وتعد المنطقة التي وقع فيها حادث تحطم مروحية الرئيس، من المناطق الجبلية الصعبة ولها ظروف جغرافية خاصة.

وهي منطقة مليئة بأشجار الغابات. وتتمتع المنطقة بالمنخفضات والمرتفعات والوديان والأسوار الحجرية.

وأثرت الظروف الجوية والأمطار ووجود الضباب وانخفاض مستوى الرؤية على عملية البحث. وتقوم الفرق المختصة بالبحث في المنطقة.

قالت وكالة تسنيم، إن مساحة البحث عن حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني آخذة في التناقص، ووصلت إلى نحو 2 كم مربع.

وحسب الهلال الأحمر الإيراني، فإن نحو 3 ساعات فقط تفصلهم عن الوصول إلى موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مؤكدا أن فرق الإنقاذ تعمل في ظروف صعبة وطقس سيئ.

ومن جانبه، قال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي، إنهم تلقوا إشارة من أحد الركاب وأحد أفراد الطاقم على متن مروحية الرئيس بعد تحطمها.

ويعمل رجال الإنقاذ لساعات في ظروف صعبة ويعتقد الآن أنهم يقتربون من موقع التحطم.

وحتى الآن لا توجد معلومات عن مصير الركاب الذين كانوا على متنها، ومن بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد الله.