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كاتس: أردوغان يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية

07:28 م الخميس 02 مايو 2024

رجب طيب أردوغان

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قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.

وأضاف كاتس، أنه وجه بالتعامل الفوري مع كافة الأطراف المعنية في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت إن هناك خلافات شديدة بين قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن قادة الأجهزة الأمنية يقولون إن نتنياهو يمتنع عن حسم قضايا جوهرية ويعرّض إنجازات الجيش للخطر.

وطالبت الأجهزة الأمنية نتنياهو بحسم شن عملية في رفح وقضية الأسرى وتصور لليوم التالي بعد الحرب.

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