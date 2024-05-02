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BBC

"لا مكان لمعاداة السامية".. بايدن يهاجم طلاب الجامعات الأمريكية بسبب الاحتجاجات

06:37 م الخميس 02 مايو 2024

جو بايدن

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن المظاهرات العنيفة في أمريكا ليست مقبولة، موضحًا أن هناك حق للتظاهر ولكن ليس هناك حق للتسبب في الفوضى.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه لا مكان في الولايات المتحدة لمعاداة السامية أو الإسلاموفوبيا ولا مجال للعنصرية.

وأكد بايدن أن واشنطن تحمي حق التعبير ولكن ينبغي أن يتم ذلك دون عنف ودون تدمير، قائلًا "لسنا في مكان لا يستمع لصوت الشعب الأمريكي وبلدنا يسود فيه حكم القانون".

ولفت إلى أن احتجاجات الكليات تضع الحق في التعبير وسيادة القانون على المحك ويجب التمسك بكليهما.

وأوضح بايدن، أن تدمير الممتلكات وتهديد الناس ليس تظاهرا سلميا وهما أمران ضد القانون، مؤكدًا أن الاحتجاجات لم تجبره على إعادة النظر في سياسات الإدارة الأمريكية بالمنطقة.

وشدد على أن الحرس الوطني ينبغي ألا يتدخل في الاحتجاجات، مؤكدًا ضرورة احترام مشاعر الناس ونحمي حقهم في التعبير عنها لكن يجب أن يتم ذلك دون عنف وكراهية.

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