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كوريا الجنوبية ترفع مستوى التأهب بـ5 من بعثاتها الدبلوماسية تحسبًا لتهديد من بيونج يانج

06:27 م الخميس 02 مايو 2024

كوريا الجنوبية

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سول- (د ب أ)

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إنها رفعت مستويات التحذير من الإرهاب بمقدار مستويين، من "الانتباه" إلى "التأهب" في 5 من بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، بسبب زيادة خطر تعرضها لهجمات من جانب كوريا الشمالية.

وذكرت الحكومة أن مستوى "التأهب" هو ثالث أعلى مستوى في النظام المكون من أربعة مستويات، وهو يعني تصنيف "احتمال وقوع هجوم" على أنه مرتفع.

ويأتي هذا التحرك استجابة لمؤشرات استخباراتية أفادت بأن كوريا الشمالية قد تحاول إلحاق أضرار بسفارات كوريا الجنوبية في كمبوديا ولاوس وفيتنام، وكذلك القنصليتين العامتين في مدينتي فلاديفوستوك الروسية، وشنيانج بشمال شرقي الصين.

ولم يتم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وانقطعت الاتصالات اللاسلكية بين الكوريتين منذ فترة بسبب تزايد حدة التوتر.

ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في اجتماع لحزب العمال الحاكم نهاية عام 2023، العلاقات بين بلاده والجنوب بأنها بين دولتين متحاربتين.

ودعا كيم إلى تصنيف كوريا الجنوبية في الدستور الاشتراكي للشمال باعتبارها العدو الرئيسي.

كوريا الجنوبية الإرهاب كوريا الشمالية كمبوديا كيم جونج أون
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