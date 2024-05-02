زعيم الحوثيين يعلن مقتل وإصابة 75 من عناصره بغارات أمريكية بريطانية منذ يناير

صنعاء - (د ب أ)

أعلن زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي اليوم الخميس، مقتل 40 من عناصره وإصابة 35 آخرين، بغارات أمريكية بريطانية منذ مطلع العام الجاري 2024.

وقال الحوثي في كلمة متلفزة بثتها قناة المسيرة الفضائية التابعة للجماعة، إن " الاعتداءات الأمريكية البريطانية على بلدنا بلغت 452 غارة جوية وقصف بحري منذ بدء الهجمات على اليمن".

وأضاف الحوثي أن "عدد الشهداء بلغ في بلدنا 40 شخصا، والجرحى 35".

وأشار إلى أن "إجمالي العمليات المنفذة من قبل الجماعة منذ بداية أكتوبر الماضي بلغت 156 عملية في البحر وجنوبي فلسطين المحتلة".

وأوضح أنه تم استهداف" 107 سفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، منذ بدء عمليات الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي".

ولفت إلى أن "العمليات ضد السفن نفذت بعدد 606 صواريخ باليستية ومجنحة وطائرة مسيرة منذ بداية عملية إسناد غزة".

وقال إنه تم تنفيذ عمليات قصف لأهداف العدو في فلسطين المحتلة: "بعدد 111 ما بين صاروخ باليستي ومجنح وطائرة مسيرة ".

ومنذ 12 يناير الماضي تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع للحوثيين، ردا على هجمات تشنها الجماعة اليمنية المتحالفة مع إيران، على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبدأت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر في نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل.

يأتي ذلك وسط مساع دولية وأممية تستهدف تحقيق السلام في اليمن، ومنع البلاد من الانزلاق إلى مزيد من التصعيد العسكري.