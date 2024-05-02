ٌهنية يجري محادثات هاتفية مع رئيس المخابرات المصرية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

(مصراوي)

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الخميس، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل من أجل مناقشة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وخلال اتصاله بعباس، ثمن هنية الدور المصري خلال المفاوضات الجارية، قائلًا إن الحركة تتسم بروح إيجابية في دراسة مقترح وقف إطلاق النار.

وبحسب البيان، فقد أكد هنية لعباس كامل، قدوم وفد الحركة لمصر في أقرب وقت لاستكمال المباحثات للوصول لاتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، قد أكد أن إسرائيل لن تقبل باتفاق يوقف الحرب في غزة، مشيرًا لاجتياح رفح حال فشلت المفاوضات.