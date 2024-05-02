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BBC

بدأت بطنها في الظهور.. فيديو تسوق زوجة ولي العهد الأردني يثير تفاعلًا (فيديو)

01:37 م الخميس 02 مايو 2024

زوجة ولي العهد الأردني

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر زوجة ولي العهد الأردني الأميرة رجوة الحسين، أثناء خروجها من إحدى المحلات التجارية وسط العاصمة الأردنية عمان.

وقال المتفاعلون مع الفيديو، إن الأميرة كانت تشتري ملابس أطفال لمولودها المنتظر من إحدى محلات بيع ملابس الأطفال في عمان.

وأظهر الفيديو بطن الأميرة ممتلئة بعض الشيء، مما دفعهم للتأكد أن الفيديو حديث عقب إعلان حملها.

وكان الديوان الملكي الأردني، قد أعلن أن ولي العهد الأمير حسن بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول.

وكانت الأميرة رجوة قد أتمت عامها الـ30 في أبريل الماضي.

زوجة ولي العهد الأردني الأميرة رجوة الحسين ولي العهد الأردني
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