بدأت بطنها في الظهور.. فيديو تسوق زوجة ولي العهد الأردني يثير تفاعلًا (فيديو)

(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر زوجة ولي العهد الأردني الأميرة رجوة الحسين، أثناء خروجها من إحدى المحلات التجارية وسط العاصمة الأردنية عمان.

وقال المتفاعلون مع الفيديو، إن الأميرة كانت تشتري ملابس أطفال لمولودها المنتظر من إحدى محلات بيع ملابس الأطفال في عمان.

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الأميرة : رجوة في أحد متاجر الأطفال

في عمّان .. مره واضح بطنها 🤰🏻 pic.twitter.com/wFdaIKHBwU — خبيرة مظـهر 🎀 (@Celebs55Fashion) May 1, 2024

وأظهر الفيديو بطن الأميرة ممتلئة بعض الشيء، مما دفعهم للتأكد أن الفيديو حديث عقب إعلان حملها.

وكان الديوان الملكي الأردني، قد أعلن أن ولي العهد الأمير حسن بن عبدالله وزوجته الأميرة رجوة ينتظران مولودهما الأول.

وكانت الأميرة رجوة قد أتمت عامها الـ30 في أبريل الماضي.