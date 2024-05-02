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الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار كولومبيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

01:24 م الخميس 02 مايو 2024

الرئاسة الفلسطينية

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رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، بموقف كولومبيا في قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب انتهاكاتها "الجسيمة" للقانون والشرعية الدولية.

وجددت الرئاسة الفلسطينية في بيانها، دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف أكثر حسمًا تجاه جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعية إلى عدم السماح لإسرائيل بالتمادي في جرائمها.

وكان الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، قد أعلن أمس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

الرئاسة الفلسطينية كولومبيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل طوفان الأقصى
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