في إطار المعاملة بالمثل.. إيران تفرض عقوبات على شركات ومسؤولين أمريكيين لدعمهم لإسرائيل

(مصراوي)

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إنها فرضت عقوبات على شخصيات وشركات أمريكية ردًا على العقوبات المفروضة على كيانات وشخصيات إيرانية.

وأضافت الخارجية الإيرانية، أن العقوبات تأتي أيضًا ضمن محاولات الضغط على واشنطن لدعمها المستمر للاحتلال الإسرائيلي في ممارسة جرائمه على الأراضي الفلسطينية وبحق أهالي قطاع غزة.

واستهدفت العقوبات شركات صناعة الأسلحة وشركات نفط وأخرى مصرفية، مثل شركة "لوكهيد مارتن" لتوفيرها للمعدات العسكرية لإسرائيل في حربها على غزة.

كما طالت العقوبات أيضًا شركة "جنرال دايناميكس" لدعمها إسرائيل برصاصات عيار 155 ملم خلال فترة الحرب، وشركة سكايديو" لإرسالها للمسيرات، وشركة "شيفرون" النفطية التي استغلت إسرائيل مواردها المالية في حرب غزة، وشركة "خارون" المتعاونة في فرض العقوبات الأمريكية على حركة حماس.

وعلى مستوى الأشخاص، شملت العقوبات عدد كبير من المسؤولين، منهم كبير مستشاري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جيسون جرينبلات، بسبب دوره في محاربة حركة حماس وتعنته في القيام بأي إصلاحات على الأراضي الفلسطينية.

واستهدفت طهران ايضًا قائد قوات العمليات الخاصة بالجيش الأمريكي الجنرال بريان فنتون، بسبب دعمه الاستخباراتي المستمر لإسرائيل خلال الحرب، والمدير التنفيذي لمجموعة الاتحاد ضد إيران النووية جيسون برودسكي، بسبب نشره تقارير "كاذبة" عن إيران ولجهوده في طرح أفكار معادية ضد الفلسطينيين.

كما طالب العقوبات قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية براد كوبر، لمعاداته الشديدة لحقوق الإنسان داخل قطاع غزة.