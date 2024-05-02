نواب أريزونا يلغون قانون صادر في عام 1864

واشنطن - (د ب أ)

ألغى النواب في ولاية أريزونا الأمريكية أمس الأربعاء إعادة العمل الدائم بقانون يحظر الإجهاض في الولاية الأمريكية كان قد صدر قبل 160 عاما.

وفي إبريل الماضي، قضت المحكمة العليا في ولاية أريزونا بإعادة العمل بالقانون المثير للجدل الذي صدر في عام 1864.

ويحظر القانون جميع عمليات الإجهاض تقريبا، بما في ذلك تلك التي تتم من قبل الناجيات من الاغتصاب أو سفاح القربى. وتنطبق الاستثناءات فقط إذا كانت حياة المرأة المعنية عرضة للخطر. ويفرض القانون أيضا عقوبات بالسجن على الأطباء وغيرهم ممن يساعدون في عمليات الإجهاض.

ولا يزال يتعين على حاكمة ولاية أريزونا، الديمقراطية كاتي هوبز، التوقيع على إلغاء القانون الذي صدر في عام 1864 ليصبح نافذا، لكن هذا يعتبر إجراء شكليا.

وتم عرقلة القانون الذي صدر في عام 1864 من خلال قرارات (رو ضد وايد) الصادرة في عام 1973 والتي منحت الحق الدستوري في الإجهاض في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يتم إلغاء القانون الصادر في عام 1864 فعليا.

وألغت المحكمة العليا الحق في الإجهاض على مستوى البلاد في يونيو 2022. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الولايات قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة بشأن القواعد المتعلقة بالإجهاض.

وفي ولاية أريزونا، يحظر حاليًا عمليات الإجهاض بعد مرور 15 أسبوعًا على الحمل.