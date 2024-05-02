ارتفاع عدد المعتقلين خلال احتجاجات الجامعات الأمريكية إلى 1700 شخص

من الاحتجاجات في جامعة كولومبيا تضامناً مع الفلسطي

(مصراوي)

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، إن عدد المعتقلين خلال تظاهرات الجامعات الأمريكية ارتفع إلى 1700 شخص.

وهاجم أمس متظاهرين يهود، الطلاب المحتجين خلال اعتصاماتهم في جامعة كاليفورينا، وارتكبوا أعمال عنف بعد محاولتهم اقتحام مخيمات الاحتجاج.

وقامت شرطة لوس أنجلوس باقتحام التظاهرات وفضها باستخدام قنابل الغاز، قائلة إن اقتحمت الاحتجاجات بناء على طلب إدارة الجامعة بالتدخل والتعامل مع المتظاهرين.

من جانب آخر أعلن عمدة نيويورك إريك أدمز، أمس الأربعاء اعتقال 500 طالب خلال تظاهرات جامعة كولومبيا، وذلك بعد اقتحام الاعتصام وفضه بالقوة، بناء على طلب رئيسى الجامعة نعمت شفيق التي طلبت بقاء قوات الأمن داخل الحرم الجامعي.

وفي جامعة ويسكونسن، أعلنت قوات الشرطة إصابة بعض الضباط أثناء محاولتهم لاعتقال المتظاهرين وإزالة الخيام من داخل الاعتصام التي نصبها المتظاهرين خارج الحرم الجامعي.