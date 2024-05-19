"لا توجد أخبار عن مروحية الرئيس".. الهلال الأحمر يكذّب بيان الجيش الإيراني

مصراوي

قالت وكالة "مهر" نقلا عن مقر الطوارئ التابع للهلال الأحمر الإيراني، اليوم الأحد، إنه لا توجد أخبار عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، مشيرة إلى أن عمليات البحث مستمرة.

بينما أكد الجيش الإيراني في بيان، اليوم الأحد، أنه تم تحديد الموقع الدقيق لحادث مروحية الرئيس الإيراني، موضحا أن إشارة وصلت من المروحية والهاتف المحمول لأحد أفراد الطاقم في موقع الحادث.

وأشار الجيش الإيراني إلى أن قواته تتحرك نحو موقع الحادث وتأمل أن نقدم بشرى سارة للشعب.

وكان قال الهلال الأحمر الإيراني قال، اليوم الأحد، إن 5 من فرق الإنقاذ التابعة له تكاد تقترب من إحداثيات المروحية التي أعلنتها منظمة الفضاء الإيرانية.

ونفى الهلال الأحمر الإيراني قبل وقت قصير، ما تم تداوله بشأن العثور على المروحية التي تقل الرئيس إبراهيم رئيسي.

وأكد الهلال الأحمر الإيراني أن الجهود المبذولة للعثور على المروحية المنكوبة لم تنجح حتى الآن، موضحا أن فرق الإنقاذ وصلت إلى ثلاثة إحداثيات مفترضة لموقع المروحية.

وقبل وقت قصير أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أن فرق الإنقاذ عثرت على حطام طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي.

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء قالت، اليوم الأحد، إنه تم تحديد الموقع الدقيق لحادث مروحية الرئيس الإيراني في منطقة بين أردشير وبرازين التابعة لمدينة فارزغان.

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