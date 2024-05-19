إعلان

BBC

الكويت: نتابع بقلق الأنباء المتواترة بشأن مروحية الرئيس الإيراني

09:56 م الأحد 19 مايو 2024

وزارة الخارجية الكويتية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، اليوم الأحد، إنها تتابع بقلق الأنباء المتواترة بشأن مروحية الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، معربة عن تمنيات دولة الكويت بسلامة الرئيس الإيراني والوفد المرافق.

وأكد البيان، على وقوف الكويت إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الظرف الدقيق.

ولا تزال أعمال البحث جارية عن المروحية الرئاسية، بينما تتضارب التصريحات الرسمية في وسائل الإعلام الإيرانية عن الواقعة.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، بتعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الموكب الرئاسي كان يتكون من 3 مروحيات تمكنت اثنتان منهم من الوصول بسلام إلى وجهتهم وعلى متنهم بعض الوزراء والمسؤولين.

ووفقا لـ "تسنيم"، فإن المروحية التي كانت تقل رئيسي كان على متنها أيضا إمام جمعية تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وانطلقت فرق البحث والإنقاذ والقوات العسكرية والشرطة للبحث عن المروحية المفقودة، فيما يقول السكان المحليون أن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة.

وزارة الخارجية الكويتية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حادث المروحية حادث طائرة الرئيس الإيراني الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني مروحية الرئيس الإيراني طائرة الرئيس الإيراني وزير الخارجية الإيراني أذربيجان الكويت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الهلال الأحمر الإيراني: 4 فرق إنقاذ اقتربت من الإحداثيات التي وقع فيها الحادث
حادث المروحية.. مسؤول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر
* الزمالك يتوّج بطلاً للكونفدرالية على حساب نهضة بركان