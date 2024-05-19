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الطوارئ التركية: إيران طلبت تزويدها بمروحية ذات رؤية ليلية للبحث والإنقاذ

09:51 م الأحد 19 مايو 2024

حادث مروحية الرئيس الإيراني

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قالت هيئة الطوارئ التركية، اليوم الأحد، إن إيران طلبت عبر وزارة الخارجية التركية تزويدها بمروحية ذات رؤية ليلية للمساعدة في أعمال البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.

وأشارت الهيئة التركية إلى أنها أرسلت لإيران طاقما مكونا من 6 مركبات و32 خبيرا بالبحث والإنقاذ في المناطق الجبلية، موضحة أن الطاقم تحرك من منطقة فان الحدودية مع إيران.

وأكدت هيئة الطوارئ التركية أنها وضعت فريقا مكون من 15 خبيرا بالبحث في حالة تأهب للتحرك إلى إيران.

وأوضح المسؤولون الإيرانيون أن سوء الأحوال الجوية موجة الضباب التي تخيم على منطقة الحادث، تعيق عمليات البحث والإنقاذ، الجارية منذ ساعات في محاولة للوصول إلى مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

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