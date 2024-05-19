خامنئي: على الشعب ألا يقلق ولن يكون هناك أي اضطراب في عمل البلاد

مصراوي

قالت وكالة "تسنيم" نقلا عن المرشد الاعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، اليوم الأحد، إن على الشعب الإيراني ألا يقلق، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي اضطراب في عمل البلاد.

وأضاف خامنئي: "نرجو من الله أن يرد الرئيس وأصحابه إلى أحضان الأمة".

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، بتعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الموكب الرئاسي كان يتكون من 3 مروحيات تمكنت اثنتان منهم من الوصول بسلام إلى وجهتهم وعلى متنهم بعض الوزراء والمسؤولين.

ووفقا لـ "تسنيم"، فإن المروحية التي كانت تقل رئيسي كان على متنها أيضا إمام جمعية تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وانطلقت فرق البحث والإنقاذ والقوات العسكرية والشرطة للبحث عن المروحية المفقودة، فيما يقول السكان المحليون أن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة.