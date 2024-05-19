إعلان

BBC

حادث المروحية.. خامنئي: نرجو من الله أن يردّ الرئيس الكريم وأصحابه لأحضان الأمة

08:32 م الأحد 19 مايو 2024

آية الله علي خامنئي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قالت وكالة "إرنا" نقلا عن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، اليوم الأحد، إن "نرجو من الله عز وجل أن يرد الرئيس الكريم وأصحابه إلى أحضان الأمة".

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، بتعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الموكب الرئاسي كان يتكون من 3 مروحيات تمكنت اثنتان منهم من الوصول بسلام إلى وجهتهم وعلى متنهم بعض الوزراء والمسؤولين.

ووفقا لـ "تسنيم"، فإن المروحية التي كانت تقل رئيسي كان على متنها أيضا إمام جمعية تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وانطلقت فرق البحث والإنقاذ والقوات العسكرية والشرطة للبحث عن المروحية المفقودة، فيما يقول السكان المحليون أن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة.

المرشد الأعلى للثورة الإيرانية أذربيجان وزير الخارجية الإيراني حادث المروحية الرئاسية حادث المروحية الرئيس الإيراني حادث طائرة الرئيس الإيراني طائرة الرئيس الإيراني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الهلال الأحمر الإيراني: 4 فرق إنقاذ اقتربت من الإحداثيات التي وقع فيها الحادث
حادث المروحية.. مسؤول إيراني: حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر
* إحداها مجانية.. موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان والقنوات الناقلة بنهائي الكونفدرالية
* الذروة 44 درجة.. الأرصاد تكشف اليوم الأصعب في الموجة الحارة