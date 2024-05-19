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الهلال الأحمر الإيراني: 4 فرق إنقاذ اقتربت من الإحداثيات التي وقع فيها الحادث

07:55 م الأحد 19 مايو 2024

ايران

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قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية بهادري جهرمي، اليوم الأحد، إن البلاد تمر بظروف صعبة ومعقدة، مؤكدا أن من حق الشعب ووسائل الإعلام أن يكونوا على علم بآخر الأخبار حول حادث مروحية الرئيس.
وأوضح جهرمي أنه لا توجد أية أنباء جديدة بشأن حادث المروحية، بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن "في هذه اللحظات، الصبر والدعاء والثقة بمجموعات الإغاثة هي الحل الأنسب".
من جانبه، قال رئيس غرفة عمليات الهلال الأحمر الإيراني بيرحسين كولويند، إن 46 فريق إنقاذ وكلاب بحث توجهوا إلى موقع هبوط مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي للبحث والإنقاذ.
وأشار إلى أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وصعوبة الوصول إلى المنطقة، فإن عملية البحث صعبة ولا يمكن البحث بالطائرات المسيرة والمروحيات.
وأكد أن 4 فرق إنقاذ اقتربت من الإحداثيات التي وقع فيها الحادث.

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