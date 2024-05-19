هيئة الطوارئ الإيرانية: لم نتلق أي تقارير عن سقوط مروحية رئيسي

مصراوي

قالت هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأحد، إنها لم تتلق حتى الآن أي تقارير عن سقوط مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأشارت هيئة الطوارئ الإيرانية، إلى أنه تم إرسال فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر ومسيرات إلى موقع الحادث.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء قالت، إن بعض مرافقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، على متن المروحية، تمكنوا من الاتصال بمركز المراقبة، ما يشير إلى احتمالية نجاة جميع من كانوا على متنها.

وأفادت تقارير إعلامية إيرانية، اليوم الأحد، بتعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أن الموكب الرئاسي كان يتكون من 3 مروحيات تمكنت اثنتان منهم من الوصول بسلام إلى وجهتهم وعلى متنهم بعض الوزراء والمسؤولين.

ووفقا لـ "تسنيم"، فإن المروحية التي كانت تقل رئيسي كان على متنها أيضا إمام جمعية تبريز ومحافظ أذربيجان الشرقية ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وانطلقت فرق البحث والإنقاذ والقوات العسكرية والشرطة للبحث عن المروحية المفقودة، فيما يقول السكان المحليون أن حالة المروحية لا تزال مجهولة بسبب الضباب الذي يخيم على المنطقة.