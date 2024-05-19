كلب بوليسي يهاجم الشرطة الهولندية أثناء فضهم التظاهرات الداعمة لفلسطين (فيديو)

(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق هجوم كلب بوليسي على أفراد الشرطة الهولندية أثناء فضهم التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية في العاصمة الهولندية أمستردام.

كلب بوليسي يختار مهاجمة أحد أفراد شرطة أمستردام في هولندا بسبب عنف الشرطة تجاه المتظاهرين من الداعمين لفلسطين. pic.twitter.com/97Wf8SjLqJ — مفتاح (@keymiftah79) May 17, 2024

وشهدت هولندا اعتصامات في الشوارع والجامعات فضت عناصر الشرطة عددًا منها بالقوة وهو ما أثار استياء وتنديدًا وساعاًا من قبل الطلاب والمحتجين المنددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.