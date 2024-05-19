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كلب بوليسي يهاجم الشرطة الهولندية أثناء فضهم التظاهرات الداعمة لفلسطين (فيديو)

04:02 م الأحد 19 مايو 2024

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثق هجوم كلب بوليسي على أفراد الشرطة الهولندية أثناء فضهم التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية في العاصمة الهولندية أمستردام.

وشهدت هولندا اعتصامات في الشوارع والجامعات فضت عناصر الشرطة عددًا منها بالقوة وهو ما أثار استياء وتنديدًا وساعاًا من قبل الطلاب والمحتجين المنددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

مواقع التواصل الاجتماعي كلب بوليسي الشرطة الهولندية القضية الفلسطينية أمستردام
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