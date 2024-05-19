وزير الدفاع الألماني يعتزم زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا

برلين - (د ب أ)

يعتزم وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، زيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير هذا العام، بحسب ما ورد في العدد الصادر اليوم الأحد من صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار.

وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع الالمانية، أعلنت عن متطلبات إضافية بقيمة 8ر3 مليار يورو (13ر4 مليار دولار) من أجل الدعم العسكري المخصص لأوكرانيا. ولم يرغب متحدث باسم وزارة الدفاع في تأكيد التقرير اليوم الأحد، عندما وجهت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) له سؤالا بهذا الشأن.

وجاء في التقرير، أن الوزارة خصصت حتى الآن 1ر7 مليار يورو للمساعدات العسكرية لأوكرانيا هذا العام. ومع ذلك، فقد تم تخصيص المبلغ بالكامل تقريبا، حيث لم يتبق سوى 300 مليون يورو فقط لشراء ذخيرة وأسلحة جديدة، بحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر حكومية.

ومن المقرر تقديم النفقات الزائدة عن الميزانية للبرلمان، من أجل الموافقة عليها قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل، بما يشمل مخصصات التمويل المناسبة.

وأكدت مصادر حكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وزارة المالية، بقيادة السياسي الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر، أبدت موافقة عامة على زيادة المساعدات.