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تظاهرات في القدس تطالب برحيل حكومة نتنياهو

02:16 م الأحد 19 مايو 2024

تظاهرات في القدس تطالب برحيل حكومة نتنياهو

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(مصراوي)

تظاهر، اليوم الأحد، المئات من المحتجين ومن أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بمدينة القدس، للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

ويتهم أهالي الأسرى المحتجزين نتنياهو وحكومته بعدم السعي لإعادة ذويهم المحتجزين في غزة منذ 8 أشهر، وتفضيل مصالحهم الشخصية والسياسية على غبرام اتفاق يقضي بعودة المحتجزين.

كما يتهم ذوي الأسرى وعدد من المسؤولين نتنياهو بالخضوع لوزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش المعروفان بمواقفهم المتطرفة، لكيلا تسقط حكومته في حال انسحبوا منها.

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