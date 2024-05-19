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BBC

مساعدون لبايدن يقللون من تأثير احتجاجات الجامعات على الانتخابات

01:09 م الأحد 19 مايو 2024

احتجاجات الجامعات

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واشنطن - (ا ف ب)

يقول العديد من كبار المسؤولين بالبيت الأبيض إنهم واثقون من أن الاحتجاجات التي تشهدها الجامعات الأمريكية ضد الهجوم الإسرائيلي على غزة لن تترجم إلى تراجع كبير في الأصوات المؤيدة للرئيس الأمريكي جو بايدن في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر، على الرغم من استطلاعات الرأي التي تظهر أن العديد من الديمقراطيين غير راضين بشدة عن سياسة الرئيس تجاه الحرب.

ويتعارض تفاؤل مسؤولي البيت الأبيض وكذلك تفاؤل العديد من أعضاء حملة بايدن، مع تحذيرات شديدة من بعض الاستراتيجيين الديمقراطيين الذين يحذرون من أن سوء الحكم على الوضع قد يكلف بايدن غاليا في سباق متقارب مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب.

هذا المحتوى من

AFP
احتجاجات الجامعات البيت الأبيض الهجوم الإسرائيلي على غزة طوفان الأقصى
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