الرئيس الفلبيني يدين توجيهات الصين باحتجاز الأجانب المشتبه بدخولهم مناطق متنازع عليها

مانيلا - (د ب أ)

أدان رئيس الفلبين، فيرديناند ماركوس الابن، توجيهات بكين باحتجاز الأجانب المشتبه بدخولهم مناطق متنازع عليها، في بحر الصين الجنوبي، واصفا ذلك بأنه غير مقبول تماما" بالنسبة للفلبين.

وقال ماركوس أمس السبت "الموقف ، الذي نتخذه هو أن هذا غير مقبول وأننا سنتخذ أي إجراءات لكي نحمي دائما مواطنينا"، بحسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأحد.

وكانت بكين قد خولت خفر السواحل الصيني، باحتجاز الأجانب، المشتبه بـ "تخطيهم" حدود المناطق التي تطالب بأحقيتها في السيطرة عليها، لما يصل إلى 60 يوما، بدون محاكمة.

وهذا التوجيه جزء من لوائح جديدة، صدرت يوم الأربعاء الماضي، لتوحيد إجراءات إنفاذ القانون، وسيدخل حيز التنفيذ في 15 حزيران/يونيو المقبل، حسب موقع "خدمة أخبار الصين" الذي تديره الدولة.