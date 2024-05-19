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بن جفير: لن أمد يد المساعدة لإتمام صفقة غير شرعية

11:30 ص الأحد 19 مايو 2024

إيتمار بن جفير

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نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، قوله إنه لن يمد يد المساعدة من أجل إتمام صفقة تبادل الأسرى، والتي وصفها بـ "الغير شرعية".

وطالب الوزير اليميني المتطرف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة عضوا مجلس الحرب جادي آيزنكوت وبيني جانتس ووزير الدفاع يوآف جالانت، قائلًا إنه يأمل " أن يستجمع نتنياهو الشجاعة لإعادتهم إلى بيوتهم".


ويرفض بن جفير مقترح الهدنة الذي يقضي بوقف إطلاق النار لفترة مؤقتة وإطلاق سراح الأسرى، داعيًا إلى استمرار الحرب بلا توقف من أجل القضاء على حركة حماس.

ويتهم عدد من المسؤولين نتنياهو بالخضوع إلى بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش المعروفين بمواقفهم المتطرفة، لكيلا ينسحبوا من الوزارة وتنهار حكومته.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن جفير صفقة تبادل الأسرى
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