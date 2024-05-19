الأولى منذ عام 2000.. بوتين يعتزم زيارة كوريا الشمالية

موسكو - (د ب أ)

قال الكرملين إنه تم إطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرحلات السياحية المتبادلة بين موسكو وبيونج يانج واستمرار الاستعدادات لزيارته إلى كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله يوم السبت إن الاستعدادات من أجل الزيارة تجري وفقا لوتيرتهم الخاصة".

يشار إلى أن بوتين لم يزر كوريا الشمالية منذ يوليو 2000.

وأفادت تاس أيضا بأن وزير البيئة الروسي ألكسندر كوزلوف والذي يترأس لجنة تعاون حكومية مع كوريا الشمالية، أشاد بتنامي الرحلات السياحية المتبادلة بين البلدين خلال لقائه مع بوتين يوم السبت.

ولكن بيسكوف قال إن الإجتماع بين بوتين وكوزلوف ليس له علاقة بالإعداد لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أونج قد دعا بوتين إلى زيارة بلاده خلال رحلته إلى روسيا في أيلول/سبتمبر الماضي. وكان قد ورد سابقا أن البلدين سوف يعملان على تحديد موعد لزيارة بوتين.