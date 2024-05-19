وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة

كوالالمبور - (د ب ا)

قال وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد إن وزارة الصحة تراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة.

وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية أن ذو الكفل كتب منشورا على تطبيق " اكس" اليوم الأحد " وزارة الصحة تراقب عن كثب مسار الموجة الأخيرة لفيروس كورونا في سنغافورة، التي تشهد زيادة مضاعفة لحالات الاصابة ".

وأضاف " تمثل حالات الإصابة بالمتحورين الفرعيين كيه بي.1 و كيه بي.2 أكثر من ثلثي حالات الإصابة بكورونا في سنغافورة".

وأوضح أن ماليزيا سجلت 1230 حالة إصابة ما بين 12 و 18 مايو الجاري.

وهذه تمثل زيادة بنسبة 8ر14% مقارنة بعدد الحالات التي تم تسجيلها الأسبوع السابق وبلغت 1071 حالة.

وقال ذو الكفل " لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا منذ 25 أبريل 2024".

وكان وزير الصحة السنغافوري أونج يي كونج قد قال أمس السبت إن البلاد تشهد موجة جديدة من كوفيد- 19 في ظل ارتفاع حالات العدوى على مدار الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية .

وذكر أونج: "نحن في الجزء الأول من موجة ترتفع باطراد. لذا أظن أن ذروة الموجة ستكون في غضون من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. أي بين منتصف يونيو ونهايته."