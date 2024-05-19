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وزير الصحة الماليزي: نراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة

10:37 ص الأحد 19 مايو 2024

وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد

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كوالالمبور - (د ب ا)

قال وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد إن وزارة الصحة تراقب عن كثب وضع جائحة كورونا في سنغافورة.

وذكرت صحيفة ذا ستار الماليزية أن ذو الكفل كتب منشورا على تطبيق " اكس" اليوم الأحد " وزارة الصحة تراقب عن كثب مسار الموجة الأخيرة لفيروس كورونا في سنغافورة، التي تشهد زيادة مضاعفة لحالات الاصابة ".

وأضاف " تمثل حالات الإصابة بالمتحورين الفرعيين كيه بي.1 و كيه بي.2 أكثر من ثلثي حالات الإصابة بكورونا في سنغافورة".

وأوضح أن ماليزيا سجلت 1230 حالة إصابة ما بين 12 و 18 مايو الجاري.

وهذه تمثل زيادة بنسبة 8ر14% مقارنة بعدد الحالات التي تم تسجيلها الأسبوع السابق وبلغت 1071 حالة.

وقال ذو الكفل " لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا منذ 25 أبريل 2024".

وكان وزير الصحة السنغافوري أونج يي كونج قد قال أمس السبت إن البلاد تشهد موجة جديدة من كوفيد- 19 في ظل ارتفاع حالات العدوى على مدار الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية .

وذكر أونج: "نحن في الجزء الأول من موجة ترتفع باطراد. لذا أظن أن ذروة الموجة ستكون في غضون من أسبوعين إلى أربعة أسابيع. أي بين منتصف يونيو ونهايته."

وزير الصحة الماليزي ذو الكفل أحمد جائحة كورونا سنغافورة
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