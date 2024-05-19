حزب الله يستهدف عدة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا حدث؟

مصراوي:

نشر حزب الله اللبناني، فجر اليوم الأحد، ملخصا لعمليات نفذها ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه أمس السبت، دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وجاء العمليات التي نفذها حزب الله اللبناني في القطاع الشرقي كالآتي:

- الساعة 14.45: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

- الساعة 13.30: استهداف تموضع جنود إسرائيليين داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية وإصابتها بشكل مباشرة.‏

- الساعة 16.10: استهداف تموضع ‏جنود إسرائيليين في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضية.

- الساعة 17.20: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

- الساعة 18.50: استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

أما عن العمليات التي نفذهت حزب الله اللبناني في القطاع الغربي جاءت كالآتي:

- الساعة 09.45: استهداف تجمع ‏جنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

- الساعة 14.30: استهداف موقع رأس الناقورة البحري ‏بقذائف المدفعية كرد على ‏اعتداءات إسرائيلية على صياد مدني في رأس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية.

- الساعة 15.25: استهداف ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها.

- الساعة 16.00: استهداف مقر ‏قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

- الساعة 16.45: استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة والمرفوعة على رافعة في موقع حدب يارين وإصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها.

- الساعة 18.00: استهداف انتشار ‏جنود إسرائيليين غرب موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية.

- الساعة 18.15: استهداف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، زعم أمس السبت، قتل قياديا في حركة الجهاد الإسلامي، قيل إنه كان مسؤولا عن اللوجستيات في رفح للجماعة المتحالفة مع حركة حماس الإسلامية الفلسطينية.

وقال البيان إن الهجوم، وهو جزء من غارات جوية، وقع شرق رفح، مضيفا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في المدينة الواقعة في جنوب القطاع وأيضا في وسط وشمال قطاع غزة.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه في الغارات الجوية، دمرت القوات الإسرائيلية أيضا مستودعات أسلحة ومواقع صواريخ تابعة للإسلاميين.

ويدور قتال عنيف منذ أيام في مخيم جباليا للاجئين في شمال غزة.

وقتل جنود إسرائيليون عدة مسلحين في اشتباكات مسلحة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما زعم الجيش صباح السبت، كما دمروا عدة فتحات أنفاق وموقعا للصواريخ.

ووفقا للتقارير الفلسطينية، أودت الهجمات الإسرائيلية في جباليا بحياة العديد من الضحايا المدنيين.

واستشهد 15 شخصا على الأقل وأصيب 30 آخرون عندما أطلقت دبابات إسرائيلية النار على مدخل ملجأ، حسبما كتبت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" السبت، ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.