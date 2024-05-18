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العراق.. اشتباكات بالأيدي بين نواب بجلسة انتخاب رئيس البرلمان (فيديو)

11:02 م السبت 18 مايو 2024

مجلس النواب العراقي

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بغداد - (د ب أ)

قرر البرلمان العراقي، مساء اليوم السبت، رفع جلساته بعد افتعال عدد من النواب شجارا وإثارة الفوضى داخل قبة البرلمان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية وقوع شجار واشتباكات بالأيدي بين نواب في البرلمان العراقي مساء اليوم، على خلفية عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي.

وأفرزت الجولة الأولى من الانتخابات عن تقدم النائب سالم العيساوي بفارق 158 صوتا مقارنة بمنافسة النائب محمود المشهداني الذي حصل على 137 صوتا من أصل إجمالي عدد النواب الذين حضروا الجلسة البالغ عددهم 311 نائبا، ولم يتمكن أيا من المرشحين من تحقيق نسبة 166 صوتا من إجمالي عدد النواب الحضور في جلسة الانتخاب.

وأوضحت اللقطات التلفزيونية، أن القوات الأمنية تدخلت وحاولت إنهاء الشجار داخل قبة البرلمان العراقي، فيما شوهد رئيس البرلمان العراقي بالإنابة محسن المندلاولي وهو يحاول إنهاء الفوضى.

وكان البرلمان العراقي قد شرع منتصف نهار اليوم بعقد جلسة اعتيادية لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوسي الذي أقيل من منصبه بقرار من القضاء العراقي على خلفية الإدانة بقضية فساد مالي وتزوير.

مجلس النواب العراقي مشاجرة البرلمان العراقي
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