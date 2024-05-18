670 جنديًا من الجيشين الأمريكي والسنغافوري ينفذون مناورة سنوية مشتركة

سنغافورة - (د ب أ)

شارك ما يقرب من 670 جنديا من جيشي الولايات المتحدة وسنغافورة في مناورة سنوية جرت خلال الفترة من 6 إلى 17 مايو في ولاية واشنطن.

وقالت وزارة الدفاع السنغافورية اليوم السبت إن المناورة "تايجر بالم 43" أقيمت في قاعدة لويس ماكورد المشتركة ومركز تدريب ياكيما، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية .

وتضمنت المناورات مكونا مشتركا لإطلاق النار الحي بالأسلحة، بالإضافة إلى تكامل نظام المحاكاة الذي ربط مراكز القيادة في قاعدة لويس ماكورد المشتركة بمركز المناورات الحربية للقوات المسلحة السنغافورية في معسكر باسير لابا في سنغافورة لتنسيق التخطيط والتنفيذ.