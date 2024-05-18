إعلان

BBC

670 جنديًا من الجيشين الأمريكي والسنغافوري ينفذون مناورة سنوية مشتركة

10:02 م السبت 18 مايو 2024

الجيش الأمريكي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

سنغافورة - (د ب أ)
شارك ما يقرب من 670 جنديا من جيشي الولايات المتحدة وسنغافورة في مناورة سنوية جرت خلال الفترة من 6 إلى 17 مايو في ولاية واشنطن.
وقالت وزارة الدفاع السنغافورية اليوم السبت إن المناورة "تايجر بالم 43" أقيمت في قاعدة لويس ماكورد المشتركة ومركز تدريب ياكيما، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية .
وتضمنت المناورات مكونا مشتركا لإطلاق النار الحي بالأسلحة، بالإضافة إلى تكامل نظام المحاكاة الذي ربط مراكز القيادة في قاعدة لويس ماكورد المشتركة بمركز المناورات الحربية للقوات المسلحة السنغافورية في معسكر باسير لابا في سنغافورة لتنسيق التخطيط والتنفيذ.

مناورات عسكرية الجيش الأمريكي سنغافورة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ردًا على مطالب جانتس.. نتنياهو: تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل

إعلان

إعلان

"ممنوع دخول السناجل".. تعرف على شروط حفل كاظم الساهر في مصر
مساران متبقيان.. كيف سينتهي صراع "أبو تريكة" وآخرين مع قوائم الإرهاب؟
تغطية خاصة.. مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا (صور وفيديوهات)