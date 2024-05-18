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سنغافورة.. إخلاء مستشفيات وسط بوادر موجة جديدة من "كوفيد - 19"

08:38 م السبت 18 مايو 2024

سنغافورة

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سنغافورة - (د ب أ)

قال وزير الصحة السنغافوري أونج يي كونج اليوم السبت إن البلاد تشهد موجة جديدة من "كوفيد- 19" في ظل ارتفاع حالات العدوى على مدار الأسبوعين الماضيين، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية.

وذكر أونج: "نحن في الجزء الأول من موجة ترتفع باطّراد، لذا أظن أن ذروة الموجة ستكون في غضون من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، أي بين منتصف يونيو ونهايته".

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه من أجل الحفاظ على سعة أسرة المستشفيات وكإجراء احترازي، تمت مطالبة المستشفيات بتقليل حالات الجراحة الاختيارية غير العاجلة ونقل المرضى الذين تسمح حالتهم أو في حالة صحية مناسبة إلى منشآت مثل دور الرعاية المؤقتة أو إعادتهم لمنازلهم.

وحث أونج الأشخاص المعرضين لمخاطر الإصابة الشديدة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص في سن 60 عاما فما فوق والأشخاص منخفضي المناعة والمقيمين في دور رعاية المسنين، على تلقي جرعة إضافية من لقاح "كوفيد -19" إذا لم يكونوا قد تلقوا جرعة في الـ 12 شهرا الماضية.

سنغافورة اخلاء المستشفيات كوفيد 19
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