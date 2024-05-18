"سنعمل فيها بقوة".. الاحتلال يأمر سكان بعض أحياء شمال غزة بإخلائها

مصراوي

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان أحياء الكرامة ومشروع عامر والعطاطرة والسلاطين في شمال قطاع غزة إلى مغادرتها على الفور.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه بموقع "إكس"، أن عناصر حركة حماس تستخدم هذه الأحياء لإطلاق قذائف صاروخية على البلدات الإسرائيلية، مؤكدا أن قواته ستعمل بكل قوة فيها.

وقال أدرعي في تغريدته: "تحذير عاجل إلى السكان المتواجدين في أحياء الكرامة، مشروع عامر، العطاطرة والسلاطين - بلوكات 973, 974, 978, 979, 1738-1745".

وادّعى أن "تقوم عناصر حماس بإطلاق قذائف صاروخية إلى البلدات الاسرائيلية من المناطق التي تتواجدون فيها حيث سيعمل الجيش ضدها بقوة بشكل عاجل".

وطالب أدرعي سكان المناطق المذكورة بـ "عليكم إخلاء مناطق تواجدكم بشكل فوري إلى المآوي المعروفة غرب مدينة غزة".