المفوض العام للأونروا: ادّعاء أن المدنيين بغزة يمكنهم الانتقال لمناطق آمنة كاذب

مصراوي

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم السبت، إن نحو 800 ألف شخص هم نصف سكان رفح مضطرون للفرار مجددا بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية.

وأكد لازاريني أن الادعاء بأن المدنيين في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة هو ادّعاء كاذب، موضحا أنه لم يعد لدى المنظمات الإنسانية إمدادات لتقديمها بما في ذلك الطعام والمواد الأساسية.

وشدد لازاريني على أن الوقت حان للاتفاق على وقف إطلاق النار، مؤكدا أن أي تصعيد إضافي سيسبب المزيد من المعاناة للمدنيين.

وأضاف المفوض العام للأونروا، أنه "لا توجد مناطق آمنة في غزة.. لا يوجد مكان آمن.. لا أحد في أمان بغزة".