إعلان

BBC

فيتنام.. الحزب الشيوعي يختار وزير الأمن العام المتشدد رئيسًا جديدًا للبلاد

07:47 م السبت 18 مايو 2024

فيتنام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

هانوي - (د ب أ)

اختار الحزب الشيوعي الفيتنامي اليوم السبت وزير الأمن العام ليصبح الرئيس الجديد للبلاد، بعد ما يقرب من شهرين من استقالة الرئيس الفيتنامي السابق وسط حملة على الفساد.

وذكر الحزب الشيوعي الفيتنامي في بيان أنه اختار تاو لام رئيسا جديدا بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي في هانوي.

وستتم الموافقة على لام، وهو واحد من 16 عضوا في المكتب السياسي، أقوى هيئة في الحزب الشيوعي، في منصب الرئيس في اجتماع للجمعية الوطنية بعد غد الاثنين.

وينظر إلى لام على أنه متشدد عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الحركة الديمقراطية الفيتنامية، وسجن العديد من النشطاء والمعارضين والمدونين خلال فترة توليه منصب الوزير.

وتم تسليمه حقيبة الأمن العام في عام 2016، وبعد عام واحد من تعيينه، أشارت مزاعم إلى أن وكالة الأمن الفيتنامية اختطفت رجل أعمال فيتنامي في ألمانيا ونقلته إلى فيتنام.

وألحق الحادث أضرارا بالغة بالعلاقات الدبلوماسية بين ألمانيا وفيتنام، ودفع ذلك الحكومة الألمانية إلى تعليق شراكتها الاستراتيجية مع فيتنام.

فيتنام الحزب الشيوعي الفيتنامي رئيس فيتنام
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الأورومتوسطي: وفاة عشرات الجرحى والمرضى جراء إغلاق إسرائيل معبر رفح

إعلان

إعلان

مساران متبقيان.. كيف سينتهي صراع "أبو تريكة" وآخرين مع قوائم الإرهاب؟
تغطية خاصة.. مباراة الأهلي ضد الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا (صور وفيديوهات)