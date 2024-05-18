القيادة المركزية الأمريكية: الحوثيون استهدفوا ناقلة نفط يونانية ترفع علم بنما بصاروخ باليستي

مصراوي

قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، اليوم السبت، إن جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن بالبحر الأحمر وضربوا ناقلة نفط ترفع علم بنما تملكها شركة يونانية.

وأشارت القيادة الأمريكية في بيانها إلى أنه "في يوم 18 مايو، حوالي الساعة الواحدة صباحاً (بتوقيت صنعاء) أطلق الحوثيون المدعومين من إيران صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن في البحر الأحمر وأصابوا ناقلة النفط (أم تي ويند) التي ترفع علم بنما وتمتلكها وتديرها اليونان".

وأوضحت القيادة المركزية "سنتكوم"، أن "السفينة (أم تي ويند) رست مؤخراً في روسيا حيث كانت متجهة الى الصين".

وكشفت أن "الصاروخ الباليستي المضاد للسفن تسبب في حدوث فيضان داخل الناقلة أدى إلى فقدان عملية الدفع والتوجيه، استجابت سفينة تابعة للتحالف على الفور لنداء الاستغاثة الذي أطلقته السفينة أم تي ويند، لكن لم تكن هناك حاجة لتقديم المساعدة، تمكن طاقم ناقة النفط أم تي ويند من استعادة نظام الدفع والتوجيه، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات، واستأنفت أم تي ويند مسار ابحارها بإمكانياتها الذاتية".

وأكدت القيادة المركزية أن "هذا السلوك المشين والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة في البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".