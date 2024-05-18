أوكرانيا.. إصابة عدة أشخاص في هجوم روسي على خاركيف وتدمير مدينة كاملة

كييف - (د ب أ)

أصيب عدة أشخاص في إطلاق نار من جانب روسيا على جزء سكني من مدينة خاركيف بشرقى أوكرانيا ومدينة فوفتشانسك المجاورة، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية.

وفي خاركيف، أصيب 5 أشخاص في قصف مدفعي على منطقة سكنية، حسبما قال رئيس البلدية إيهور تيريخوف على تليجرام.

وفي فوفتشانسك، تسببت الهجمات الروسية في أضرار جسيمة، وقال عضو مجلس الأمن القومى الأوكرانى أندريه كوفالينكو على تليجرام: "لسوء الحظ، تم تدمير مدينة فوفتشانسك بالكامل عمليا من قبل العدو، الذي يهاجم بلا رحمة بالقنابل الانزلاقية".

وقال إن أوكرانيا تمكنت من الاحتفاظ بالسيطرة على فوفتشانسك على الرغم من الهجمات المتكررة.

وكان عدد سكان المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا ما يقرب من 19 ألف نسمة قبل الحرب.