ألمانيا: ارتفاع عدد الجرائم المنسوبة لليسار المتطرف في 2023 إلى 916 جريمة

برلين - (د ب أ)

أفاد تقرير إعلامي بأن عدد جرائم العنف المسجلة في ألمانيا في 2023 والمنسوبة إلى اليسار المتطرف، وصل إلى 916 جريمة بارتفاع بنسبة 9%.

وأشار تقرير نُشر اليوم السبت على موقع صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن عدد هذه الجرائم كان وصل إلى 842 جريمة في عام 2022، وتابع التقرير أن 327 شخصًا أُصِيْبُوا جراء هذه الجرائم في العام 2023، بينما كان عدد مصابي هذه الجرائم وصل إلى 228 شخصا في عام 2022.

ولفت التقرير إلى أن ولايتي برلين وولاية شمال الراين - ويستفاليا سجلتا أكبر عدد من الجرائم اليسارية المتطرفة مقارنة بالولايات الألمانية الأخرى، وذكر أن هذه الجرائم تعلقت بشكل رئيسي بالاحتجاجات المناخية في العاصمة الألمانية.

بينما تعلقت هذه الجرائم في ولاية شمال الراين - ويستفاليا بعملية إخلاء قرية لوتسيرات في منطقة تعدين الفحم البني على نهر الراين.

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر لصحيفة "بيلد" إن "هجوم الحريق المتعمد على شبكة الكهرباء في ولاية براندنبورج، والذي أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن مصنع تسلا وبلدات بأكملها، أظهر أن المتطرفين اليساريين لا يتورعون عن القيام بتدخلات خطيرة في البنية التحتية للطاقة لدينا".

ورأت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي أن مثل هذه الأعمال من شأنها أن تُعَرِّض عددا كبيرا من الناس للخطر؛ وقالت: "إذا انقطع التيار الكهربائي عن قطاعات حيوية مثل القطاع الطبي أو قطاع الرعاية، فإن ذلك سيكون بمثابة تهديد للحياة".

يذكر أنه في بداية مارس الماضي، أضرم جناة مجهولون النار في عمود كهرباء كان جزءًا من مصدر إمدادات الكهرباء لمصنع شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية في منطقة جرونهايده القريبة من العاصمة الألمانية برلين، وهو المصنع الوحيد لتسلا في أوروبا.

وتعتزم فيزر ورئيس المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة هولجر مونش الإعلان رسميا يوم الثلاثاء المقبل عن أعداد الجرائم ذات الدوافع السياسية التي سجلتها ألمانيا في عام 2023.